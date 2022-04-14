Обвал объёма автокредитов в Свердловской области

Количество автомобилей, купленных на Среднем Урале в марте 2022 года с использованием заёмных средств, измеряется практически единицами – за период было выдано менее 500 кредитов.

Показатель на 74,5 процентов меньше аналогичного периода: в феврале в области было прокредитовано 1 872 сделки по покупке новых и подержанных транспортных средств, тогда как в марте – только 477.

Данные приводятся в исследовании НБКИ, эксперты считают причинами сложившейся ситуации высокую ставку Центробанка, рост стоимости автомобилей у производителей, а кроме того, и сложившийся дефицит большого количества популярных моделей на рынке.

фотоо: 32cars.ru