Магнитные бури апреля — внимание и осторожность

Магнитные бури в Екатеринбурге с начала апреля тревожат горожан. В этом месяце будет как минимум ещё 3 периода геомагнитной нестабильности, сообщает ОТВ-Ектеринбург:

С 06.04 по 08.04 – в данный период возможна довольно сильная магнитная буря с пиком 7 апреля. Метеорологи предупреждают, что удары могут почувствовать на себе даже те, кто обычно их не замечает;

