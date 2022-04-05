Магнитные бури апреля — внимание и осторожность

В дни волнений на солнечной поверхности в Екатеринбурге ожидаются геомагнитные скачки разной степени интенсивности.

  • Магнитные бури в Екатеринбурге с начала апреля тревожат горожан. В этом
    месяце будет как минимум ещё 3 периода геомагнитной нестабильности,
    сообщает ОТВ-Ектеринбург:

  • С 06.04 по 08.04 – в данный период возможна довольно сильная магнитная буря с пиком 7 апреля. Метеорологи предупреждают, что удары могут почувствовать на себе даже те, кто обычно их не замечает;

  • С 25.04 по 29.04 – активность магнитосферы, растянутая во времени, будьте внимательны;

  • 30.04 – в последний день месяца последствия вспышек на солнце могут быть тоже чувствительными, возможен последний бурный скачок месяца, который вызовет у метеочувствительных раздражительность и подавленное состояние.

  • Напоминаем, что в дни геомагнитной нестабильности стоит поберечься, не переутомлять себя и сохранять ровный психологический настрой.

вторник 05 Апреля 2022
Магнитные бури апреля — внимание и осторожность
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