Проценты по кредитам в банках Екатеринбурга взмыли вверх после решения ЦБ

После поднятия Центробанком ключевой ставки до 20%, банки области поспешили пересмотреть свои условия выдачи заёмных средств.

К примеру, Сбербанк теперь ориентирует своих клиентов на 21,9%. При этом, дочерний Сетелем (специализируется на автокредитах) одобряет покупку автомобилей на вторичном рынке под 19,5%. По ипотеке на строящееся жильё и сданные новостройки — 18,6%.





Желающие получить займ в Росбанке услышат ориентир ставки по кредиту в 22%, хотя на сайте до последнего времени можно было увидеть старые, «докризисные» данные в 12-13%.

Моментальная кредитная карта – один из самых доступных и распространённых банковских продуктов, тоже подорожала, в некоторых случаях — до 25%.



Небольшое утешение для тех, кто собирался сделать крупную покупку, но по каким-то причинам не успел — повышение процента по банковским вкладам, которые превысили все возможные пределы и рекорды последних лет и составляют сегодня до 21%. Сбербанк, к примеру, после повышения ставки за два дня привлёк более одного триллиона средств вкладчиков.