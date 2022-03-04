Дали порулить: девочке из Екатеринбурга доверили управление поездом

Дом Карины и её семьи находится недалеко от железной дороги, поезда и «электрички» — повседневность. Видимо, мысль о том, как это – управлять железнодорожной техникой, родилась сама собой.

Карина – ребенок особенный, ежедневная реабилитация прочно обосновалась в её графике. В этой связи никакие путешествия в планы семьи не входили. Тем не менее, испытать удачу на акции «Елка желаний» решились.

Удача в лице сотрудников Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не просто улыбнулась, а разрешила Карине прокатиться в кабине электропоезда, и даже некоторое время поуправлять им.

Для девочки создали специальный проект: в честь неё организовали специальный маршрут Екатеринбург – Шарташ, особенный поезд даже появился в официальном расписании прибытий и отправлений. В назначенный день на путях у первой платформы остановилась «Ласточка», причём, «фирменная», названная в честь гостьи «Карина 2022». А дальше было короткое, но самое незабываемое путешествие, которое маленькая Карина провела в кабине поезда под руководством тёзки, Карины Корчмарь.

Экскурсия на детскую железную дорогу, конечно, тоже была, словом, день запомнился юной электровозоводительнице надолго. В добрый путь, Карина, пусть все твои мечты сбываются!