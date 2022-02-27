Россиянам предложили давать три выходных на работе из-за простуды

В случае простуды работникам следует предоставить трехдневный период, когда можно самостоятельно лечиться, не оформляя больничный — так считают в Общественной палате Ленинградской области. В обращении, направленном зампредом организации Владимиром Петровым министру труда России Антону Котякову, говорится, что мера поможет уменьшить нагрузку на медиков и поспособствует улучшению эпидемиологической обстановки в стране.



Общественник отмечает, что сейчас наблюдается вспышка «омикрона», но в то же время сохраняется опасность гриппа и ОРВИ. Простуженные граждане наведываются в медучреждения, чтобы получить официальный больничный. А медработники, лечащие коронавирус, вынуждены отвлекаться на рутинную работу — выдачу бессмысленных справок, которые нужны лишь чтобы «зафиксировать очевидное».



Ожидается, что в результате подобных новшеств облегчится работа врачей, второй год находящихся в непростых условиях пандемии. Также большое число переболевших простудой в поликлиниках создает условия для распространения коронавирусной инфекции.



Петров убежден, что трехдневные выходные помогут разгрузить медработников, а также разделить потоки пациентов с COVID-19 и легкими простудными заболеваниями. Кроме того, фонды медицинского страхования смогут дополнительно сэкономить средства.