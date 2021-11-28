Умер Александр Градский: великий музыкант и композитор

Согласно официальным данным, причина смерти – инфаркт головного мозга

Сегодня ночью не стало талантливого певца, композитора, народного артиста РФ, Александра Градского. Артисту было 73 года. Известно, что за день до смерти он был госпитализирован в одну из московских клиник, в нейрореанимацию.

Находясь дома, музыканту резко стало плохо. Карета скорой помощи, которую вызвали родственники, приехала очень быстро. Согласно официальным данным, причина смерти – инфаркт головного мозга, сообщает ОТВ (Екатеринбург). Известно также, что Градский перенёс в сентябре этого года Covid -19. После болезни музыкант жаловался на сильные боли в ногах и практически не ходил.

воскресенье 28 Ноября 2021
Умер Александр Градский: великий музыкант и композитор
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