Умер Александр Градский: великий музыкант и композитор

Сегодня ночью не стало талантливого певца, композитора, народного артиста РФ, Александра Градского. Артисту было 73 года. Известно, что за день до смерти он был госпитализирован в одну из московских клиник, в нейрореанимацию.



Находясь дома, музыканту резко стало плохо. Карета скорой помощи, которую вызвали родственники, приехала очень быстро. Согласно официальным данным, причина смерти – инфаркт головного мозга, сообщает ОТВ (Екатеринбург). Известно также, что Градский перенёс в сентябре этого года Covid -19. После болезни музыкант жаловался на сильные боли в ногах и практически не ходил.