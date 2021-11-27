Делегация из Пакистана посетила уральский завод

Как сообщает Телеканал ОТВ (Екатеринбург), 25 ноября иностранная делегация посетила завод в Верхней Пышме, выпускающий локомотивы. Гостям были показаны производственные цеха, испытательная станция.



«Ласточка» — первый российский скоростной поезд. Разгоняется до 160 км/час. Курсирует в 25 регионах страны, а в этом году отправилась в Казахстан.



Планируется запустить электровозы и в Екатеринбурге, в частности, есть планы сделать наземную линию метро.



Новая разработка — грузовой поезд 2ЭС8 понравилась пакистанцам. Использовать его начнут в 2022 году.