В декабре соседний Челябинск ожидает потепление до +2 градусов

В пятницу в Челябинской области будут проходить снегопады в горнозаводском районе и до — 19 °C с утра, днем ожидаются сильные метели, гололедица, температура за окном — от — 1 до — 6 °C.



Выходные будут прохладными и малоснежными, но некоторым жителям области в субботу повезет: температура в их районе достигнет 0 °C. Но челябинцам такая погода, согласно данным портала «Челябинск Сегодня», не светит.



В областном центре в конце недели ожидаются изменения температур. В субботу — от ночных — 6 °C до дневного — 1 °C, в воскресенье — от — 12 °C до — 6 °C.



Однако к концу следующей недели в Челябинске ожидается потепление до + 2 °C в дневное время. По прогнозам, это случится 2 декабря. Но следует учитывать, что это долгосрочный прогноз, позже он будет уточнен.