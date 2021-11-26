4,5 года исправительной колонии за издевательства над ребёнком

Жительница Талицы приговорена к лишению свободы по вопиющему поводу. Женщина издевалась над своим полугодовалым сыном.
Как сообщает ОТВ (Екатеринбург), следствием было доказано, что в прошлом году, с сентября по декабрь, одинокая беременная мать систематически практиковала насилие в отношение сына.
Причиной истязаний ребенка была нежелательная беременность женщины. Осужденная бросала младенца с высоты, била его по лицу, мальчик получал многочисленные травмы головы.
Подсудимая понесет наказание — 4,5 года исправительной колонии общего режима.