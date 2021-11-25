Как сообщает Телеканал ОТВ (Екатеринбург), чиновники Свердловской области отправятся изучать опыт своих татарских коллег. В Татарстане с 22 ноября все совершеннолетние граждане должны предъявлять в общественном транспорте один из трех документов: QR-код о вакцинации, документ о перенесенном
В первый же день введения ограничений 2,4 тысячи человек к проезду не были допущены или высажены из транспорта. Произошло несколько стычек при проверке кондукторами разрешительных документов.
QR-образование для свердловских чиновников
Уральские чиновники изучат опыт введения QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане
Как сообщает Телеканал ОТВ (Екатеринбург), чиновники Свердловской области отправятся изучать опыт своих татарских коллег. В Татарстане с 22 ноября все совершеннолетние граждане должны предъявлять в общественном транспорте один из трех документов: QR-код о вакцинации, документ о перенесенном
четверг 25 Ноября 2021
QR-образование для свердловских чиновников
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