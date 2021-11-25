QR-образование для свердловских чиновников

Как сообщает Телеканал ОТВ (Екатеринбург), чиновники Свердловской области отправятся изучать опыт своих татарских коллег. В Татарстане с 22 ноября все совершеннолетние граждане должны предъявлять в общественном транспорте один из трех документов: QR-код о вакцинации, документ о перенесенном заболевании-либо о медотводе. Проехать без справок и QR-кода можно в такси.



В первый же день введения ограничений 2,4 тысячи человек к проезду не были допущены или высажены из транспорта. Произошло несколько стычек при проверке кондукторами разрешительных документов.