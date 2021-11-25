QR-образование для свердловских чиновников

Уральские чиновники изучат опыт введения QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане

Как сообщает Телеканал ОТВ (Екатеринбург), чиновники Свердловской области отправятся изучать опыт своих татарских коллег. В Татарстане с 22 ноября все совершеннолетние граждане должны предъявлять в общественном транспорте один из трех документов: QR-код о вакцинации, документ о перенесенном заболевании-либо о медотводе. Проехать без справок и QR-кода можно в такси.

В первый же день введения ограничений 2,4 тысячи человек к проезду не были допущены или высажены из транспорта. Произошло несколько стычек при проверке кондукторами разрешительных документов.

четверг 25 Ноября 2021
QR-образование для свердловских чиновников
Смотрите также
Умер Александр Градский: великий музыкант и композитор
28.11.2021
Умер Александр Градский: великий музыкант и композитор
Делегация из Пакистана посетила уральский завод
27.11.2021
Делегация из Пакистана посетила уральский завод
Налоговый эксперимент: власти предлагают перевести ИП и микробизнес на авторежим
19.11.2021
Налоговый эксперимент: власти предлагают перевести ИП и микробизнес на авторежим
Kia показала концепт электрокроссовера EV9
18.11.2021
Kia показала концепт электрокроссовера EV9