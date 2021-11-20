За ценами в Магните и Пятерочке теперь следит УФАС

В Курской области за регулированием цен в магазинах «Магнит» (принадлежит АО «Тандер») и «Пятерочка» (ее владелец — ООО «Агроторг») пришлось взяться УФАС. Антимонопольная служба направила в торговые сети распоряжение перестать искусственно завышать цены.



По данным РИА Новости, «Пятерочка» и «Манит» воспользовались тем, что в некоторых муниципальных образованиях именно они являются доминирующими на рынке розничными продавцами, и значительно повысили цены на некоторые группы продуктов. Так, слишком высокими, если сравнивать со стоимостью тех же товаров в Курске, оказались цены на куриное мясо и яйца, лук и морковь, капусту и картошку, масло, пшено и рис.



При этом в муниципальных районах, где компании «Агроторг» и «Тандер» не являются доминирующими, такого повышения цен не наблюдается. УФАС обязал нарушителей урегулировать этот вопрос не позднее чем за 10 дней и взял ситуацию под свой контроль.