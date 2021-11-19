Налоговый эксперимент: власти предлагают перевести ИП и микробизнес на авторежим

Малый бизнес и индивидуальные предприниматели не раз отмечали определённые неудобства в части формирования и подачи декларации на уплату налога с прибыли. С «коронавирусными ограничениями» и иными сложностями данная процедура стала еще более утомительной. Финансовый аппарат страны предлагает пересмотреть порядок ведения учета и уплаты налогов ИП и малого бизнеса.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в ближайшей перспективе возможен запуск «экспериментального проекта», в рамках которого ИП и микробизнес могут отказаться от подачи декларации. Расчет налоговой базы и суммы налога, подлежащего к уплате в бюджет, будет производиться автоматически на основе данным контрольно-кассовой техники и денежного оборота по счетам компании.
Перейти на новую систему смогут ИП и компании, удовлетворяющие следующим условиям: годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, численность сотрудников – не более 5 человек.