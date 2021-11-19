Налоговый эксперимент: власти предлагают перевести ИП и микробизнес на авторежим

В КабМине заявили, что намерены запустит пилотный проект, в рамках которого будет облегчена налоговая ответственность ИП и микробизнеса, налоги будут рассчитываться автоматом, а необходимость подачи деклараций отпадет

Малый бизнес и индивидуальные предприниматели не раз отмечали определённые неудобства в части формирования и подачи декларации на уплату налога с прибыли. С «коронавирусными ограничениями» и иными сложностями данная процедура стала еще более утомительной. Финансовый аппарат страны предлагает пересмотреть порядок ведения учета и уплаты налогов ИП и малого бизнеса.


В частности, новая концепция предполагает переход на автоматический режим по аналогии с самозанятыми.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в ближайшей перспективе возможен запуск «экспериментального проекта», в рамках которого ИП и микробизнес могут отказаться от подачи декларации. Расчет налоговой базы и суммы налога, подлежащего к уплате в бюджет, будет производиться автоматически на основе данным контрольно-кассовой техники и денежного оборота по счетам компании.


По данным СМИ, переход на автоматический режим будет добровольным. Для этого будет достаточно направить заявку в ФНС через личный кабинет налогоплательщика. На текущий момент инициативу властей поддерживают два региона – Татарстан и Калужская область. Пилотный проект предлагается внедриться сроком до 6 лет.

Перейти на новую систему смогут ИП и компании, удовлетворяющие следующим условиям: годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, численность сотрудников – не более 5 человек.


По мнению экспертов, новая система исчисления налога упростит процесс взаимодействия ИП и микробизнеса с ФНС, сделает взаимоотношения более прозрачными, позволит сократить непроизводственные расходы, а высвобожденные средства направить на развитие дела.

пятница 19 Ноября 2021
Налоговый эксперимент: власти предлагают перевести ИП и микробизнес на авторежим
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