Налоговый эксперимент: власти предлагают перевести ИП и микробизнес на авторежим

Малый бизнес и индивидуальные предприниматели не раз отмечали определённые неудобства в части формирования и подачи декларации на уплату налога с прибыли. С «коронавирусными ограничениями» и иными сложностями данная процедура стала еще более утомительной. Финансовый аппарат страны предлагает пересмотреть порядок ведения учета и уплаты налогов ИП и малого бизнеса.



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в ближайшей перспективе возможен запуск «экспериментального проекта», в рамках которого ИП и микробизнес могут отказаться от подачи декларации. Расчет налоговой базы и суммы налога, подлежащего к уплате в бюджет, будет производиться автоматически на основе данным контрольно-кассовой техники и денежного оборота по счетам компании.

В частности, новая концепция предполагает переход на автоматический режим по аналогии с самозанятыми.

По данным СМИ, переход на автоматический режим будет добровольным. Для этого будет достаточно направить заявку в ФНС через личный кабинет налогоплательщика. На текущий момент инициативу властей поддерживают два региона – Татарстан и Калужская область. Пилотный проект предлагается внедриться сроком до 6 лет.

Перейти на новую систему смогут ИП и компании, удовлетворяющие следующим условиям: годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, численность сотрудников – не более 5 человек.

