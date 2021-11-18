Kia показала концепт электрокроссовера EV9

Kia продолжает радовать поклонников новыми разработками, совсем недавно компания презентовала электрический хэтчбек-псевдокроссовер EV9, который ожидается в 2022 году. В том числе и в России. А теперь – новый полноразмерный кроссовер Kia EV9, который станет флагманом новый электромобильной линейки корейского производителя.



Концепт Kia EV9 получил дизайн с преобладанием простых и рубленных форм. У электрокросса абсолютно ровный пол и линия крыши, такая же боковая линия остекления. Профиль с граненными панелями. Двери с сенсорным типом открытия, распашной конструкции, средняя стойка полностью отсутствует. Салон трехрядный.

Габариты электрокроссовера внушительные: 4,93 м х 2,05 х 1,79 м. Колесная база – 3,1 м.



Передний бампер с трапецией воздуховода, глухая накладка радиаторной зоны окаймлена двумя хромированными планками. Оптика – в стиле концепт-кара: точечная россыпь светодиодов и бумеранг ходовых.



Сзади – мощный бампер простой формы с «клыком» защиты, трехсекционные плафоны габаритных огней, прямоугольное стекло и бумеранг спойлера на стыке с крышей.



Информации о технических характеристиках Kia EV9 пока минимум. В основе электромобиля — фирменная модульная платформа Е-GМР, как и у EV6. Заявленный запас хода – 480 км. В комплект к электрокроссоверу предложат мощную 350-киловаттную зарядную станцию, обеспечивающую пополнение батареи с 0 до 100% за 45 минут.