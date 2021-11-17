Банки с государственным участием повышают ставки по ипотеке

Два крупнейших банка объявили об увеличении ставок. Жилищные ссуды растут в цене вслед за индикатором Центробанка.

Ведущие операторы ипотечного рынка увеличили ставки по кредитам на покупку жилья. Сначала об этом заявил Сбербанк, а затем о таком же шаге известил и ВТБ. В Сбере рост составил 0,4% или 0,6%, а в ВТБ ипотека выросла в цене на 0,7%. Причиной для пересмотра условий по кредитным продуктам стало наращивание ключевой ставки Банка России – в текущем году индикатор вырос с 4,25% до 7,5% годовых.

Текущая ставка для строящейся недвижимости в Сбербанке теперь составляет 8,8% в год. Готовые объекты предполагают стоимость кредита на уровне 9,1%, а при рефинансировании ипотеки иных банков применяется ставка, равная 8,6%. Кредитование коттеджей за городом и дач будет осуществляться под 8,8%.

В ВТБ ипотечные ссуды на готовое на первичное жилье подорожали до 9% годовых. Новые ставки начнут действовать с 22 ноября 2021 года, а сделки, получившие одобрение до 21 ноября, будут заключаться на прежних условиях. Организация не исключает дальнейшего роста стоимости ипотеки, если ЦБ продолжит увеличивать свою ставку.

среда 17 Ноября 2021
Банки с государственным участием повышают ставки по ипотеке
Также в разделе Деньги
Десятки свердловских семей, взявших валютную ипотеку, вышли на митинг
02.03.2015
Десятки свердловских семей, взявших валютную ипотеку, вышли на митинг
Банкомат подарил горожанам больше полутора миллионов рублей
25.09.2018
Банкомат подарил горожанам больше полутора миллионов рублей
Миллионер без гроша в кармане: свердловчанке приписали огромные долги тезки
03.07.2018
Миллионер без гроша в кармане: свердловчанке приписали огромные долги тезки
Отца-одиночку с двумя детьми выселяют из квартиры из-за долга по ипотеке
01.10.2018
Отца-одиночку с двумя детьми выселяют из квартиры из-за долга по ипотеке