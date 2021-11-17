Банки с государственным участием повышают ставки по ипотеке

Ведущие операторы ипотечного рынка увеличили ставки по кредитам на покупку жилья. Сначала об этом заявил Сбербанк, а затем о таком же шаге известил и ВТБ. В Сбере рост составил 0,4% или 0,6%, а в ВТБ ипотека выросла в цене на 0,7%. Причиной для пересмотра условий по кредитным продуктам стало наращивание ключевой ставки Банка России – в текущем году индикатор вырос с 4,25% до 7,5% годовых.



Текущая ставка для строящейся недвижимости в Сбербанке теперь составляет 8,8% в год. Готовые объекты предполагают стоимость кредита на уровне 9,1%, а при рефинансировании ипотеки иных банков применяется ставка, равная 8,6%. Кредитование коттеджей за городом и дач будет осуществляться под 8,8%.



В ВТБ ипотечные ссуды на готовое на первичное жилье подорожали до 9% годовых. Новые ставки начнут действовать с 22 ноября 2021 года, а сделки, получившие одобрение до 21 ноября, будут заключаться на прежних условиях. Организация не исключает дальнейшего роста стоимости ипотеки, если ЦБ продолжит увеличивать свою ставку.