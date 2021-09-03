Медотвод от вакцинации против коронавируса

При каких заболеваниях дают медотвод от вакцинации
Как у любого другого лекарственного средства, у вакцин есть свой список противопоказаний, при которых людям можно не ставить прививку, дабы избежать негативных последствий. Медотвод от прививки против коронавируса – это ситуация, при которой пациентам дают разрешение (постоянное или временное) не проходить процедуру вакцинации от COVID-19. Другими словами, при таких обстоятельствах на дату прививки человек не может получить дозу препарата по определенным показаниям, связанным с состоянием здоровья.
Сейчас россиян прививают четырьмя отечественными вакцинами:
- ЭпиВакКорона (EpiVacCorona),
- Спутник V (Sputnik V),
- КовиВак (CoviVac),
- Спутник Лайт (Sputnik Light).
Список противопоказаний к ним, за редкими исключениями, практически одинаковый.
Основные причины для получения медотвода от вакцинации против коронавируса
Причины для медотвода приводим ниже, однако, необходимо отметить, что список этот может меняться. К примеру, в зависимости от данных, полученных в процессе третьей фазы клинических исследований, как было с беременностью.
- беременность до 22 недели (кроме Sputnik V);
наличие обширной реакции в виде отека Квинке или анафилактического шока на введение вакцины (данные об
этом должны быть зафиксированы документально);
- аллергия на компоненты вакцины;
- обострение хронических недугов;
- возраст до 18 лет;
- инфекционные, неинфекционные заболевания, развивающиеся в острой форме;
- период кормления грудью.
При временном медотводе от прививки отсрочка может длиться до 14-30 дней. При постоянном запрете на вакцинацию пациенту разрешено вообще не ставить прививку.
Несмотря на отсутствие запретов, доктора советуют прививаться с осторожностью людям с хроническими болезнями почек и печени, при нарушениях эндокринной системы, работы сердца и системы кроветворения.
Кроме того, в список попали болезни ЦНС. При этом ВИЧ не попал в перечень противопоказаний. Если у вас онкозаболевание, то предварительно посоветуйтесь со своим лечащим врачом.
Как получить справку с медотводом
Медотвод может дать специалист, который осматривает вас непосредственно перед прививкой, при наличии у вас, к примеру, ОРВИ в активной фазе.
Запросить документ можно у своего терапевта. На приеме нужно озвучить свои заболевания, которые попадают под вышеуказанный перечень и могут привести к медотводу.
Если недуг требует отдельного осмотра у профильного специалиста, то человека могут направить к нему на обследование. Только после этого терапевт выписывает справку с медотводом или же отказывает в нем.