Медотвод от вакцинации против коронавируса

Пройти процедуру можно и нужно максимально возможному количеству граждан, но есть и те, кому делать прививку не нужно, а иногда даже нельзя. Ниже расскажем, кто и при каких обстоятельствах не должен прививаться против коронавируса.

При каких заболеваниях дают медотвод от вакцинации

Как у любого другого лекарственного средства, у вакцин есть свой список противопоказаний, при которых людям можно не ставить прививку, дабы избежать негативных последствий. Медотвод от прививки против коронавируса – это ситуация, при которой пациентам дают разрешение (постоянное или временное) не проходить процедуру вакцинации от COVID-19. Другими словами, при таких обстоятельствах на дату прививки человек не может получить дозу препарата по определенным показаниям, связанным с состоянием здоровья.

Сейчас россиян прививают четырьмя отечественными вакцинами:

ЭпиВакКорона (EpiVacCorona), Спутник V (Sputnik V), КовиВак (CoviVac), Спутник Лайт (Sputnik Light).

Список противопоказаний к ним, за редкими исключениями, практически одинаковый.

Основные причины для получения медотвода от вакцинации против коронавируса

Причины для медотвода приводим ниже, однако, необходимо отметить, что список этот может меняться. К примеру, в зависимости от данных, полученных в процессе третьей фазы клинических исследований, как было с беременностью.



беременность до 22 недели (кроме Sputnik V);

наличие обширной реакции в виде отека Квинке или анафилактического шока на введение вакцины (данные об этом должны быть зафиксированы документально);

аллергия на компоненты вакцины;

обострение хронических недугов;

возраст до 18 лет;

инфекционные, неинфекционные заболевания, развивающиеся в острой форме;

период кормления грудью.

При временном медотводе от прививки отсрочка может длиться до 14-30 дней. При постоянном запрете на вакцинацию пациенту разрешено вообще не ставить прививку.

Несмотря на отсутствие запретов, доктора советуют прививаться с осторожностью людям с хроническими болезнями почек и печени, при нарушениях эндокринной системы, работы сердца и системы кроветворения.

Кроме того, в список попали болезни ЦНС. При этом ВИЧ не попал в перечень противопоказаний. Если у вас онкозаболевание, то предварительно посоветуйтесь со своим лечащим врачом.

Как получить справку с медотводом

Медотвод может дать специалист, который осматривает вас непосредственно перед прививкой, при наличии у вас, к примеру, ОРВИ в активной фазе.

Запросить документ можно у своего терапевта. На приеме нужно озвучить свои заболевания, которые попадают под вышеуказанный перечень и могут привести к медотводу.

Если недуг требует отдельного осмотра у профильного специалиста, то человека могут направить к нему на обследование. Только после этого терапевт выписывает справку с медотводом или же отказывает в нем.