Алкоголь до и после прививки от коронавируса: отменить вместе с баней

Мурашко рекомендовал вакцинирующимся отменить спорт, вино и баню

Ранее СМИ неоднократно сообщали о слабой совместимости алкоголя и прививки от коронавируса. Но вопрос остаётся актуальным, считает Наиля Аскер-заде, задавая его министру здравоохранения, Михаилу Мурашко, во время интервью на канале «Россия–24».

Министр подтвердил, что спиртное в день прививки употреблять не стоит. Кроме того, рекомендовал отказаться от занятий спортом, посещения бани и вообще любых других нагрузок, соблюдая лечебно-охранительный режим.

Напомним, что разные специалисты высказывались по этой теме, рекомендации по количеству дней, в течение которых необходимо воздерживаться от горячительных напитков, варьируются от 1-2 до 42.

Вчера
Алкоголь до и после прививки от коронавируса: отменить вместе с баней
Смотрите также
Вторую прививку от коронавируса необходимо поставить в срок до 3 недель
14.07.2021
Вторую прививку от коронавируса необходимо поставить в срок до 3 недель
Спутник V теряет эффективность. Но незначительно
29.06.2021
Спутник V теряет эффективность. Но незначительно
Пик третьей волны пандемии коронавируса придётся на конец июля
16.07.2021
Пик третьей волны пандемии коронавируса придётся на конец июля
Бесхозная пробка на Луганской в Екатеринбурге
13.07.2021
Бесхозная пробка на Луганской в Екатеринбурге