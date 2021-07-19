Алкоголь до и после прививки от коронавируса: отменить вместе с баней

Ранее СМИ неоднократно сообщали о слабой совместимости алкоголя и прививки от коронавируса. Но вопрос остаётся актуальным, считает Наиля Аскер-заде, задавая его министру здравоохранения, Михаилу Мурашко, во время интервью на канале «Россия–24».

Министр подтвердил, что спиртное в день прививки употреблять не стоит. Кроме того, рекомендовал отказаться от занятий спортом, посещения бани и вообще любых других нагрузок, соблюдая лечебно-охранительный режим.

Напомним, что разные специалисты высказывались по этой теме, рекомендации по количеству дней, в течение которых необходимо воздерживаться от горячительных напитков, варьируются от 1-2 до 42.