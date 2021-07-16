Пик третьей волны пандемии коронавируса придётся на конец июля

СМИ цитируют прогнозы экспертов постоянно, сайт Областного телевидения (ОТВ) даже обобщил все доступные ответы на вопрос, когда закончится пандемия. Очередную попытку предположения, когда пойдёт на спад третья волна коронавирусной эпидемии, предпринял эксперт из Екатеринбурга, руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА, Александр Соловьев.

Его исследование является прогнозом на основании данных о начале, пике и спаде двух предыдущих волн пандемии. Если опустить все условности и допущения, выходит, что пик обострения ситуации с заражаемостью коронавирусом придётся на конец июля, после чего начнётся плавный спад.

Несмотря на то, что исследователь указывает на некоторую грубость своих расчётов, он отмечает, что прогнозы, сделанные им ранее, были довольно близки к ситуации, которая разворачивалась позже, а значит метод может считаться приемлемым.