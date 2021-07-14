Вторую прививку от коронавируса необходимо поставить в срок до 3 недель

Вторая прививка от коронавируса – бустерная, пропускать её ни в коем случае нельзя, иначе вакцинация будет слабой, а риск заражения – значительным. Тем не менее, если вы не сделали вторую прививку в назначенный день, необходимо прийти на пункт вакцинации как можно быстрее. На сегодняшний день клинической практики, которая указывала бы однозначно на правильный подход к такой ситуации, нет, поэтому рекомендации эпидемиологов разнятся.

К примеру, глава центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя своевременность прививки вторым компонентом «Спутник V», поставить её необходимо в срок от трёх недель до полугода.

Главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе в интервью радиостанции «Спутник» ограничил возможность нарушения срока второй прививки тремя неделями, т. к. не исключает, что от этого промежутка может зависеть сила иммунного ответа, приводит рекомендацию специалиста сайт Областного телевидения.