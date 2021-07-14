Вторую прививку от коронавируса необходимо поставить в срок до 3 недель

Что делать, если вторая прививка от коронавируса пропущена

Вторая прививка от коронавируса – бустерная, пропускать её ни в коем случае нельзя, иначе вакцинация будет слабой, а риск заражения – значительным. Тем не менее, если вы не сделали вторую прививку в назначенный день, необходимо прийти на пункт вакцинации как можно быстрее. На сегодняшний день клинической практики, которая указывала бы однозначно на правильный подход к такой ситуации, нет, поэтому рекомендации эпидемиологов разнятся.

К примеру, глава центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя своевременность прививки вторым компонентом «Спутник V», поставить её необходимо в срок от трёх недель до полугода.

Главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе в интервью радиостанции «Спутник» ограничил возможность нарушения срока второй прививки тремя неделями, т. к. не исключает, что от этого промежутка может зависеть сила иммунного ответа, приводит рекомендацию специалиста сайт Областного телевидения.

среда 14 Июля 2021
Вторую прививку от коронавируса необходимо поставить в срок до 3 недель
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