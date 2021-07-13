Бесхозная пробка на Луганской в Екатеринбурге

Екатеринбург

Губернатор Куйвашев не нашел рабочих на месте пробки, причиной которой были дорожные работы

Большая пробка в Екатеринбурге попала в СМИ. Затор на мосту с улицы Луганская через Объездную дорогу образовался в сторону города, размер его составил боле трех километров, т. к. часть полос была отдана встречному потоку из-за ремонта половины моста на выезд в сторону Кольцово.

Губернатор решил проверить ход работ на участке, воспользовавшись видеотрансляцией с места ремонта, и обнаружил отсутствие рабочих на месте. В этой связи представитель компании-подрядчика «УралДорТехнологии» вызван «на разговор».

Деформационные швы на мосту, соединяющем улицу Луганская и Кольцовски тракт пришли в негодность, мост не ремонтировался последние 20 лет. Работы планируется закончить к середине сентября 2021 года.

вторник 13 Июля 2021
Бесхозная пробка на Луганской в Екатеринбурге
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