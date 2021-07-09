Ревакцинация в Екатеринбурге: желание опередило возможности

Повторная прививка от Covid-19 была анонсирована в начале июля 2021, появились сообщения о ревакцинации в армии и на флоте, мэр Москвы Собянин анонсировал возможность «обновить» иммунитет в 20 пунктах столицы, в некоторых из них это можно сделать даже по отдельной очереди.

Тем временем, в Екатеринбурге желающим привиться второй раз (не путать со вторым компонентом «Спутник V», с ним проблем нет) будет отказано. Проблема довольно банальна – нехватка вакцины, хотя иногда вам могут назвать совершенно нерелевантную причину отказа. Некоторые ссылаются на отсутствие специального приказа о ревакцинации, другие мотивируют отказ тем, что повторная прививка возможна не раньше, чем через девять месяцев.

Отрадно, что критика некоторых специалистов никак не сказывается на общей популярности процедуры. В оперштабе обещают решить проблему в ближайшее время, хотя снабжение вакциной региона может зависеть от «узких» мест в производстве или логистике.