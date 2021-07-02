Вода подорожает, водоотведение — тоже

Кубометр холодной воды с июля 2021 года жители Екатеринбурга будут платить 36 рублей 16 копеек, месяцем ранее тариф был 35,78 – подорожание составило 1,06%.

Кубометр водоотведения (более известном как канализация) будет стоить 26 рублей 38 копеек вместо 24,94 рубля ранее, что составляет 5,77%. Тарифы значительно не менялись с июля 2018 года, единственное незначительное повышение (на 1 копейку) было в середине 2019 года.

Тариф включает в себя расходы, которые несёт МУП «Водоканал» (Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства). Основная часть из них идёт на работы по снабжению населения водой и водоотведением, среди которых подготовка питьевой воды и очистка сточной, ремонт и модернизация оборудования, реконструкция сети и устранение аварий на ней. Кроме того, тариф включает и оплату персонала, а это около 4 000 сотрудников.

Состояние сетей водоснабжения сегодня оценивается как довольно ветхое, износ водоснабжающей инфраструктуры составляет 70%, водоотводящей сети – 60%. Обновление всех труб невозможно по причине нехватки средств, утверждают в Водоканале, тогда как аварии не только требуют средств на их устранение, но и приводят к потерям чистой воды, сумма ущерба в связи с которыми составила в прошлом году 30 миллионов рублей. В МУП «Водоканал», правда, уточняют, что указанные расходы в тариф не входят, на вопрос, откуда берутся эти средства, ответа нет.