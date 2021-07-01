«Неизвестное вещество» от COVID-19: врач скорой усомнилась в целесообразности вакцинации

В то время, как Дмитрий Песков считает необходимыми жесткие меры при вспышке коронавируса, прививку от этого же коронавируса некоторые специалисты скорой помощи считают «неизвестным веществом». О таком мнении журналистам рассказала жительница Екатеринбурга, позвонившая в скорую с температурой 38,6 на следующий день после прививки первым компонентом от COVID-19.

Сотрудница скорой помощи, которой был перенаправлен звонок, поинтересовалась, кто настоял на прививке. Узнав, что решение было принято добровольно, раскритиковала его со словами «это не прививка даже, а неизвестное вещество».

Напомним, что эпидемическая ситуация в Свердловской области ухудшается с начала июня, количество заболевших ежедневно увеличивается, в день присвоения прививке эпитета «неизвестное вещество», 30го июня, число новых заражений достигло 277.