Ливни в Екатеринбурге и сильнейшая засуха в центральной России

Сообщения синоптиков в Свердловской области меняются как в калейдоскопе — едва поступило предупреждение о смоге во время аномальной жары:

«До 20:00 3 июля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе условия», как на панели метеоусловий появились тучи с крупными дождевыми каплями:

«В выходные на Урале пройдут тропические ливни, до середины выходных текущей недели Екатеринбург будет оставаться в зоне грозового фронта. Кроме того, в воскресенье будет похолодание», — пестрят ленты новостей.

Что касается Москвы и центральной части России, то здесь ожидаются рекордно засушливые дни:

«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет», — сообщил Тишковец журналистам.