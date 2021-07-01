Ливни в Екатеринбурге и сильнейшая засуха в центральной России

Екатеринбург

В конце текущей недели в Свердловской области, начиная с вечера четверга, ожидаются ливни и грозы. В центральной части России, наоборот, ожидается рекордная засуха.

Сообщения синоптиков в Свердловской области меняются как в калейдоскопе — едва поступило предупреждение о смоге во время аномальной жары:

«До 20:00 3 июля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе условия», как на панели метеоусловий появились тучи с крупными дождевыми каплями:

«В выходные на Урале пройдут тропические ливни, до середины выходных текущей недели Екатеринбург будет оставаться в зоне грозового фронта. Кроме того, в воскресенье будет похолодание», — пестрят ленты новостей.

Что касается Москвы и центральной части России, то здесь ожидаются рекордно засушливые дни:

«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет», — сообщил Тишковец журналистам.

четверг 01 Июля 2021
Ливни в Екатеринбурге и сильнейшая засуха в центральной России
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