Из 23 181 мест для первоклассников в Екатеринбурге осталось 2673

Проблема попадания первоклассника в ближайшую к дому школу становится актуальной ежегодно, и 2021й — не исключение. Приём заявлений от родителей будущих школьников по прописке был начат 1го апреля, сегодня он окончен, до 5 июля все школы сообщат информацию о количестве оставшихся мест. По данным мэрии, из 23 181 мест для первоклашек вакантными к 30 июня остались 2673.

Необходимо уточнить, что родители с текущего года не смогут узнать заранее, зачислен ли их ребёнок в первый класс желаемой школы или нет, достоверно им известен только номер очереди и плановое количество набора. Что родителям не известно – это количество так называемых «льготников» — детей, чьи старшие братья или сёстры уже ходят в школу, на которую претендуют родители «обычных» первоклашек. Кроме того, льготное зачисление имеется у детей сотрудников ряда организаций и служб — военнослужащих, МЧС, ГУФСИН и подобных им «режимных» структур.

Количество это может быть довольно значительным, так на Уктусе приблизительно треть мест была занята льготниками, и детям, живущим на улице Павлодарская рядом со школой №91, мест не хватило, некоторым придётся посещать более удалённую школу №59. Факт несправедливости возмутил многих родителей, что явилось причиной появления массы обращений в разные инстанции, от департамента образования до прокуратуры и прямой линии Путина.