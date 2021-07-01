Автобусы меняют номера: с 1го июля схема движения 24-х маршрутов изменится

Изменения номеров маршрутов автобусов, вступающие в силу с 1 июля в Екатеринбурге, коснутся 24 направлений городского общественного транспорта.

Список автобусных паршрутов, схемы движения которых изменятся, приводим ниже:

Маршрут № 24 «микрорайон Компрессорный — посёлок Мичуринский (школа)»

От остановки «микрорайон Компрессорный» по улицам: Латвийская, Эстонская, Сибирский тракт, Варшавская, Сибирский тракт, Восточная, Ленина, Репина, Крауля, Викулова, Репина, Московский тракт, Светлореченская, Суходольская, Ручейная, Осоковая.

От остановки «посёлок Мичуринский (школа): Осоковая, Ручейная, Суходольская, Светлореченская, Московский тракт, Репина, Викулова, Крауля, Репина, Малышева, Восточная, Сибирский тракт, Варшавская, Сибирский тракт, Эстонская, Латвийская, Прибалтийская, Белоярская, Латвийская.

Маршрут № 50 «ТЦ Лента – УрФУ»

От остановки «ТЦ Лента» по улицам: Академика Сахарова, Амундсена, Щорса, 8 марта, проспект Ленина.

От остановки «УрФУ»: проспект Ленина, 8 марта, Щорса, Амундсена, Академика Сахарова.

Маршрут № 54 «Краснолесье — Синие камни»

От остановки «Краснолесье» по улицам: Краснолесья, Анатолия Мехренцева, Павла Шаманова, Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, дублёр Серафимы Дерябиной, Академика Бардина, Амундсена, Щорса, 8 марта, проспект Ленина.

От остановки «Синие Камни» по улицам: пр. Ленина, 8 марта, Щорса, Амундсена, Академика Бардина, Серафимы Дерябиной, дублёр Серафимы Дерябиной, Серафимы Дерябиной, Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья.

Маршрут № 57а «ДМБ № 9 – Школа Созвездие»

От остановки «ДМБ № 9» по улицам: Леваневского, Белякова, Уткинская, Белякова, Техническая, Ангарская, Билимбаевская, Расточная, Техническая, Бебеля, Опалихинская, Готвальда, Черепанова, Стрелочников, Челюскинцев, Бориса Ельцина, 8 марта, Титова, Селькоровская, Окружная, Новосибирская 2-ая, Чемпионов.

От остановки «Школа Созвездие» по улицам: Чемпионов, Новосибирская 2-ая, Окружная, Селькоровская, Титова, 8 марта, Бориса Ельцина, Челюскинцев, Стрелочников, Черепанова, Готвальда, Опалихинская, Бебеля, Техническая, Расточная, Билимбаевская, Ангарская, Техническая, Решётская, Леваневского.

Маршрут № 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ»

От остановки «Пехотинцев» по улицам: Пехотинцев, Бебеля, Черепанова, Стрелочников, Челюскинцев, Якова Свердлова, Карла Либкнехта, Малышева, Владимира Высоцкого, Сыромолотова, 40-летия Комсомола.

От остановки «40 лет ВЛКСМ» по улицам: 40-летия Комсомола, Сыромолотова, Владимира Высоцкого, Малышева, Карла Либкнехта, Якова Свердлова, Челюскинцев, Стрелочников, Черепанова, Бебеля, Пехотинцев.

Маршрут № 46 «Академика Парина – Пехотинцев»

От остановки «Академика Парина» по улицам: Вильгельма Де Геннина, С. Дерябиной, Бардина, Амундсена, Московская, Куйбышева, Хохрякова, Жукова, Папанина, Юмашева, Крылова, Кирова, Бебеля, Готвальда, Опалихинская, Бебеля, Ольховская, С. Перовской, Пехотинцев.

От остановки «Пехотинцев» по улицам: Пехотинцев, С. Перовской, Ольховская, Техническая, Бебеля, Опалихинская, Готвальда, Бебеля, Кирова, Д. Ибаррури, Крылова, Юмашева, Папанина, Жукова, Антона Валека, Сакко и Ванцетти, Куйбышева, Московская, Амундсена, Бардина, С. Дерябиной, Вильгельма Де Геннина.

Маршрут № 38 «ТЦ Леруа Мерлен» (улица Металлургов) – Северный Химмаш»

От остановки «ТЦ Леруа Мерлен» по улицам: Металлургов, Крауля, Токарей, С. Дерябиной, Шаумяна, Белореченская, Волгоградская, Ясная, Шаумяна, Щорса, 8 Марта, Шварца, Самцветный бульвар, Родонитовая, Крестинского, Шварца, Белинского, Щербакова, Пархоменко, Грибоедова, Инженерная, Дагестанская, Славянская.

От остановки «Северный Химмаш» по улицам: Славянская, Дагестанская, Инженерная, Грибоедова, Пархоменко, Щербакова, Белинского, Шварца, Крестинского, Родонитовая, Самоцветный бульвар, Шварца, 8 марта, Щорса, Шаумяна, Ясная, Волгоградская, Белореченская, Шаумяна, С. Дерябиной, Токарей, Крауля, Металлургов.

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