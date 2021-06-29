Спутник V теряет эффективность. Но незначительно

Индийский штамм коронавируса вновь преподносит «сюрпризы» – эффективность Спутник V снижается

«Незначительным» назвал Денис Логунов, замдиректора Центра имени Гамалеи, снижение эффективности вакцины Спутник V в 2,6 раза в отношении штамма «Дельта». Эффективность зарубежных вакцин снижается более заметно, от 2 до 5 раз, также сообщил Логунов.

Ранее мы писали, что индийский штамм, названный позже «Дельта», претерпел мутацию и сегодня известен как «Дельта Плюс», отличается от предшественника практически мгновенной заразностью – непривитому человеку достаточно лишь пройти мимо зараженного без маски. В этой связи специалисты неоднократно высказывали опасения о снижении эффективности существующих вакцин к появляющимся штаммам.

Логунов коснулся проблемы, заявив, что эффективность против индийской «Дельты» сегодня оценивается на уровне 90% и будет сохраняться на данном уровне. Специалист отметил, что незначительное количество вакцинированных в России способствует созданию благоприятных условий для дальнейших мутаций вируса Covid-19.

вторник 29 Июня 2021
Спутник V теряет эффективность. Но незначительно
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