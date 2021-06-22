Хитрый вирус индийского происхождения

Устойчивость к антителам — основная хитрость нового штамма коронавируса, называемого «индийским», а кроме того, получившего наименование «Дельта». Таков вердикт Александра Гинцбурга, директора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.

Несмотря на это, отметил ученый, количество антител, вырабатываемое после двух компонентов прививки вакциной «Спутник V», является достаточным для того, чтобы защитить организм человека от любого из известных сегодня штамма.

Напомним, что индийский штамм появился в Индии осенью прошлого года и начал довольно быстро распространяться по миру. Он стал причиной последней вспышки заболевания COVID-19 в Москве, по словам мэра Сергея Собянина, у 90% заразившихся выявлен именно этот вид вируса.