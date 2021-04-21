Казанскую трассу достроят до Екатеринбурга

Москву, Казань и Екатеринбург свяжет федеральная трасса. Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил завершить строительство к 2024 году.

«В 2024 году с учётом действующей трассы Москва – Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала», – сказал президент.

По мнению губернатора Евгения Куйвашева, новая федеральная трасса – крупный инвестиционный проект, который будет иметь кумулятивный эффект при решении многих вопросов.