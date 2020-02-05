Учения в аэропортах/Екатеринбург

У нескольких людей медики заподозрили заражение коронавирусом. И хотя тревога была учебная, действовали специалисты в условиях, приближенных к реальным.

Чтобы не беспокоить реальных пассажиров и изолировать псевдобольных, самолет перевели на запасную полосу. На борт поднялись врачи в полностью герметичных защитных костюмах. Спецодежду надели и сотрудники пограничной службы, ведь больным, как и здоровым, необходимо пройти паспортный контроль. После обязательной проверки температуры на тепловизоре, потенциальных переносчиков опасного вируса проводили к машине Скорой помощи, оборудованной специальным герметичным боксом. Из аэропорта с мигалками условнобольных отправили в изоляторы, подготовленные в инфекционных больницах Екатеринбурга и Челябинска.