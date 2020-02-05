У каждого в шкафу свои елки

Открывает проект комедия Владимира Зуева «У каждого свои елки в шкафу». Ироничная история двух незнакомых женщин, работающих в одной компании, на одной ставке, внезапно встретившихся в больничной очереди. Кроме того, День Шигирского идола отмечают в краеведческом музее восьмой год подряд, и в субботу ждут гостей на специальную праздничную программу. Каждый раз хранители стараются придумать нечто особенное, чтобы порадовать своих гостей и, конечно, деревянное божество.