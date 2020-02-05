Школьницу сбило такси

Владимир Васильев, обвиняемый в смертельном ДТП на Малышева, останется в СИЗО до 1 апреля.

Такое решение принял Ленинский суд. Ранее подсудимый просил заменить заключение на домашний арест.

  • Из окрестностей Ивделя спасатели эвакуировали заболевшую туристку. В походе у женщины поднялась температура. Пять сотрудников МЧС добирались до неё на УАЗах и снегоходах. Экспедиция преодолела 190 километров.
  • На Мира такси сбило 15-летнюю девочку. Чтобы успеть пересесть на другой автобус, школьница перебегала улицу в неположенном месте. Водитель её не заметил. С ушибами пострадавшую отвезли в больницу.

Вчера
Школьницу сбило такси
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