Школьницу сбило такси

Такое решение принял Ленинский суд. Ранее подсудимый просил заменить заключение на домашний арест.
- Из окрестностей Ивделя спасатели эвакуировали заболевшую туристку. В походе у женщины поднялась температура. Пять сотрудников МЧС добирались до неё на УАЗах и снегоходах. Экспедиция преодолела 190 километров.
- На Мира такси сбило 15-летнюю девочку. Чтобы успеть пересесть на другой автобус, школьница перебегала улицу в неположенном месте. Водитель её не заметил. С ушибами пострадавшую отвезли в больницу.