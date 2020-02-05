Пешеходный переход на смертельном перекрестке

На злополучном перекресте Стачек-Энтузиастов наконец установили дорожные знаки.

На злополучном перекресте Стачек-Энтузиастов наконец установили дорожные знаки. Чиновники за месяц сделали то, о чем местные жители просили их годами. Помимо знаков на перекресте появились лежачие полицейские.
На такие меры пошли после того, как здесь из-за ДТП погиб отец двоих детей. Тогда терпение эльмашевцев лопнуло и они решительно потребовали отрегулировать движение. Получилось ли, узнавала Юлия Анашкина.

среда 05 Февраля 2020
Пешеходный переход на смертельном перекрестке
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