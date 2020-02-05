НА ВЕЛОСИПЕДЕ В КАМБОДЖУ

В этом не было бы ничего уникального, если бы не способ, которым гитарист намерен добраться до пункта назначения. Богдан соорудил их велосипеда супербайк и 4 тысячи километров намерен использовать только такой метод передвижения. Что стоит за мечтой, и к чему готовится герой в пути, знает Елена Гордиенко.