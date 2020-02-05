НА ВЕЛОСИПЕДЕ В КАМБОДЖУ

Уральский музыкант Богдан Сарасек отправляется в Камбоджу за мечтой — увидеть один из самых больших в мире храмовых комплексов Ангкор-Ват.

В этом не было бы ничего уникального, если бы не способ, которым гитарист намерен добраться до пункта назначения. Богдан соорудил их велосипеда супербайк и 4 тысячи километров намерен использовать только такой метод передвижения. Что стоит за мечтой, и к чему готовится герой в пути, знает Елена Гордиенко.

среда 05 Февраля 2020
НА ВЕЛОСИПЕДЕ В КАМБОДЖУ
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