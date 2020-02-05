Городскому дозорному Юрию Шумкову — 60 лет! Поздравляем!!!!!

На один проблемный дом меньше. На улице Самолётной продолжается раздача ключей бывшим пайщикам строительного кооператива, который не смог закончить строительство высотки. Проблемы возникли ещё в 2014 году. После череды обращений обманутых людей к губернатору, в 2018-м объект отдали другому застройщику — компании ТЭН. Чтобы завершить дом, проект, говорят девелоперы, пришлось сильно изменить. В частности, уменьшить высоту дома с 25 до 16 этажей. Поэтому часть квартир бывшие пайщики получат в других домах застройщика.