День рождения Шигирского идола

Ровно 130 лет назад рабочие золотого прииска обнаружили бесценный предмет на Шигирском торфянике. Думаю, по названию вы догадались, что речь пойдет о Шигирском идоле. Ученые установили его возраст — 11 тысяч лет, сегодня он известен во всем мире. О причинах такой популярности говорим со Светланой Савченко — ГЛАВНЫМ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ СВЕРДЛОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ