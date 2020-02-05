День рождения Шигирского идола

Сегодня у любителей глубокой старины знаменательный день.

Ровно 130 лет назад рабочие золотого прииска обнаружили бесценный предмет на Шигирском торфянике. Думаю, по названию вы догадались, что речь пойдет о Шигирском идоле. Ученые установили его возраст — 11 тысяч лет, сегодня он известен во всем мире. О причинах такой популярности говорим со Светланой Савченко — ГЛАВНЫМ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ СВЕРДЛОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

среда 05 Февраля 2020
День рождения Шигирского идола
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