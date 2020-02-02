Кукольный «Калиф-аист» в Екатеринбурге

Кукольный театр закрыт? Новость о предстоящем капитальном ремонте театра появилась еще до нового года. Но прерывать работу артисты не планируют. Пока все спектакли играют на родной сцене, а в мае на время ремонта театр кукол переедет в здание кинотеатра Колизей. 1 февраля на большой сцене восточная сказка для детей и взрослых Калиф-аист.