Кукольный "Калиф-аист" в Екатеринбурге

Кукольный «Калиф-аист» в Екатеринбурге

Кукольный театр закрыт? Новость о предстоящем капитальном ремонте театра появилась еще до нового года. Но прерывать работу артисты не планируют. Пока все спектакли играют на родной сцене, а в мае на время ремонта театр кукол переедет в здание кинотеатра Колизей. 1 февраля на большой сцене восточная сказка для детей и взрослых Калиф-аист.

воскресенье 02 Февраля 2020
Кукольный "Калиф-аист" в Екатеринбурге
Смотрите также
Экскаватор снес забор и клены
05.02.2020
Экскаватор снес забор и клены
У ветерана украли полмиллиона рублей
31.01.2020
У ветерана украли полмиллиона рублей
Пешеходный переход на смертельном перекрестке
05.02.2020
Пешеходный переход на смертельном перекрестке
Тайна перевала Дятлова: мнение эксперта
31.01.2020
Тайна перевала Дятлова: мнение эксперта