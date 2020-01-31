150 миллионов за 2 года — в больницу Богдановича

Свердловское отделение ОНФ провело экспертную сессию по итогам послания Президента Федеральному собранию.

Участники сформировали карту предложений реализации послания по трем направлениям: здравоохранение, образование, поддержка семьи.

  • В Богдановиче продолжается реконструкция городской больницы. На ремонт и оснащение уже было направлено 150 миллионов рублей. Был обновлен и оснащен современной аппаратурой оперблок, приобретены новое рентгеноборудование и цифровой маммограф
  • Зарплата свердловчан должна достигнуть уровня среднероссийской уже через 3 года. Соглашение об этом подписали губернатор Евгений Куйвашев, председатель федерации профсоюзов и президент Союза предпринимателей.
пятница 31 Января 2020
150 миллионов за 2 года — в больницу Богдановича
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