150 миллионов за 2 года — в больницу Богдановича

Участники сформировали карту предложений реализации послания по трем направлениям: здравоохранение, образование, поддержка семьи.
- В Богдановиче продолжается реконструкция городской больницы. На ремонт и оснащение уже было направлено 150 миллионов рублей. Был обновлен и оснащен современной аппаратурой оперблок, приобретены новое рентгеноборудование и цифровой маммограф
- Зарплата свердловчан должна достигнуть уровня среднероссийской уже через 3 года. Соглашение об этом подписали губернатор Евгений Куйвашев, председатель федерации профсоюзов и президент Союза предпринимателей.