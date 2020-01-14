В парке Маяковского закрывают аттракционы

В парке Маяковского закрывают аттракционы

  • В Екатеринбурге пройдут Всемирные Студенческие игры. Международная федерация студенческого спорта решила отказаться от названия «Универсиада». Новый логотип должен обеспечить прозрачность, узнаваемость бренда.
  • В парке Маяковского начался демонтаж аттракционов. Под снос пошли «тир», «лопни шарик» и другие подобные. По словам директора ЦПКиО, эти аттракционы не вписываются в концепцию парка.
  • Свердловчанки стали реже отказываться от своих детей. В 2019 году количество отказников сократилось на 22%. Это случилось благодаря работе органов власти по выявлению семейного неблагополучия, а также некоммерческих организаций, помогающим женщинам в трудной жизненной ситуации.
вторник 14 Января 2020
В парке Маяковского закрывают аттракционы
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