Пенсионерка набрала кредиты для игры на бирже

Наворотила бизнеса. Пенсионерка из Екатеринбурга обанкротилась, играя на бирже. Правда, уверяет новоиспеченный маклер, сперва она просто хотела сохранить свои накопления. Для этого и пошла на курсы финансовой грамотности. Но там, уверяет, её грамотно… обвели вокруг пальца. Наставнику женщина заплатила аж 800 тысяч рублей. Можно ли отыграть всё обратно? В биржевых хитросплетениях разбирался Городской дозор.