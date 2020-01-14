Пенсионерка набрала кредиты для игры на бирже

Пенсионерка набрала кредиты для игры на бирже

Наворотила бизнеса. Пенсионерка из Екатеринбурга обанкротилась, играя на бирже. Правда, уверяет новоиспеченный маклер, сперва она просто хотела сохранить свои накопления. Для этого и пошла на курсы финансовой грамотности. Но там, уверяет, её грамотно… обвели вокруг пальца. Наставнику женщина заплатила аж 800 тысяч рублей. Можно ли отыграть всё обратно? В биржевых хитросплетениях разбирался Городской дозор.

вторник 14 Января 2020
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