Мальчик, которому прострелил голову сосед из пневматики, погиб в больнице

Чуда не случилось. В Екатеринбурге скончался 8-летний мальчик, которому в августе сосед прострелил голову из пневматики. Достать пулю медики не смогли. В сознание Егор так и не пришел. Сейчас делом о его гибели занимается следственный комитет. Пока же Александр Борисов находится под подпиской о невыезде в Нижнем Тагиле, где и произошла трагедия. Напомним, 35-летний мужчина стрелял по банкам. На линии огня оказался 7-летний Егор. Стрелка задержали в садовом домике. По словам полицейских он был пьян. Тем временем, мальчика на вертолете перевезли в Екатеринбург. Но и десять операций не помогли. Нейрохирурга, способного достать пулю, родные искали по всей России. Теперь стрелку грозит статья Причинение смерти по неосторожности.