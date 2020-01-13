- Полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома в поселке Ис. Им оказался 30-летний местный житель. Мужчина был ранее судим, в том числе, за убийство. Отмечается, что дом поджог он просто из хулиганства.
- В Екатеринбурге торговцы наркотиками вербуют студентов, притворяясь представителями ресторанов. На преступную схему обратили внимание сотрудники одной из точек общепита. Сотрудники планируют написать заявление в полицию.
- В Нижнем Тагиле жестоко избили семью из трех человек. Возле гаражей к ним подошли двое молодых людей и потребовали отдать деньги. Нетрезвых подозреваемых задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Наркоторговцы вербуют курьеров под видом рестораторов
Наркоторговцы вербуют курьеров под видом рестораторов
понедельник 13 Января 2020
Наркоторговцы вербуют курьеров под видом рестораторов
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