Пьяный мужчина угнал автобусы и протаранил машины/Екатеринбург

Неизвестный мужчина устроил в одном из дворов настоящий автобоулинг. На автобусе он протаранил сразу 7 машин. Но и этого оказалось беспечному ездоку мало — в эту же ночь он угнал ещё две единицы общественного транспорта, которые, впрочем, вскоре бросил за ненадобностью. Почему транспорт оказался без присмотра и кто возместит автовладельцам ущерб? Репортаж Юлии Анашкиной.