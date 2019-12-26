Неизвестный мужчина устроил в одном из дворов настоящий автобоулинг. На автобусе он протаранил сразу 7 машин. Но и этого оказалось беспечному ездоку мало — в эту же ночь он угнал ещё две единицы общественного транспорта, которые, впрочем, вскоре бросил за ненадобностью. Почему транспорт оказался без присмотра и кто возместит автовладельцам ущерб? Репортаж Юлии Анашкиной.
Пьяный мужчина угнал автобусы и протаранил машины/Екатеринбург
Пьяный мужчина угнал автобусы и протаранил машины/Екатеринбург
Также в разделе Криминал
четверг 26 Декабря 2019
Пьяный мужчина угнал автобусы и протаранил машины/Екатеринбург