ОПРОС: Лучший подарок по мнению екатеринбуржцев/Екатеринбург

По статистике, каждый второй россиянин покупает новогодний подарочек и для себя любимого, причем в 2 раза дороже, чем для своих близких. Видимо, не надеются люди на подходящие презенты ни от Деда Мороза, ни от своих вторых половинок. Наш Егор Мизгерев решил сегодня спросить екатеринбуржцев — А какой был лучший новогодний подарок в вашей жизни?