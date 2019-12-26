ОПРОС: Лучший подарок по мнению екатеринбуржцев/Екатеринбург

ОПРОС: Лучший подарок по мнению екатеринбуржцев/Екатеринбург

По статистике, каждый второй россиянин покупает новогодний подарочек и для себя любимого, причем в 2 раза дороже, чем для своих близких. Видимо, не надеются люди на подходящие презенты ни от Деда Мороза, ни от своих вторых половинок. Наш Егор Мизгерев решил сегодня спросить екатеринбуржцев — А какой был лучший новогодний подарок в вашей жизни?

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четверг 26 Декабря 2019
ОПРОС: Лучший подарок по мнению екатеринбуржцев/Екатеринбург