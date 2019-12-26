На подростка, избившего учительницу молотком, возбудили уголовное дело/Екатеринбург

На школьника, избившего учительницу молотком, возбудили уголовное дело. 15-летнего подростка обвиняют в покушении на убийство. Причем, заявление в полицию пострадавшая так и не написала. Тем не менее, школьнику теперь грозит до 11 лет за решеткой. На преподавателя русского языка и литературы школьник напал накануне рано утром. Он подкараулил женщину рядом с её домом на Краснодарской и начал избивать молотком по голове. Несмотря на травмы, учительнице удалось вырваться от нападавшего и убежать. Вскоре подростка задержала полиция. По материалам дела, атаковать преподавателя он решил из личной неприязни. Так, рассказывают соседи, школьник не успевал по предмету и не выучил перед уроками стих. Причем, растет он в благополучной семье, отличается тихим и спокойным характером. Что толкнуло на крайние меры, теперь выясняют следователи.