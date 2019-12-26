На перекрестке, где погиб пешеход, установили лежачие полицейские/Екатеринбург

Ценой жизни. На перекрестке Стачек и Энтузиастов, где в аварии погиб пешеход, установили лежачие полицейские и знаки ограничения скорости. Теперь автомобилистам, движущимся по второстепенной дороге, придется снизить скорость до 20ти километров в час, чтобы безопасно переехать через препятствие. Установить барьеры городская администрация решила после того, как несколько дней назад на перекресте погиб 38-летний Максим Пушкарев. Мужчина отводил в художественную школу свою 8-летнюю дочь и её подругу. Пешеходы стояли на тротуаре, когда рядом столкнулись две машины. Отлетевшая легковушка протаранила людей. Несмотря на усилия врачей, Максим скончался на месте. Сегодня в Артемовском с ним прощались друзья и родные. 8-летняя Лиза по-прежнему в больнице, за её жизнь сражаются медики. Жители Эльмаша накануне вывесили на смертельном перекрестке плакат с надписью «Остановите аварии».