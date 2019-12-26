На перекрестке, где погиб пешеход, установили лежачие полицейские/Екатеринбург

На перекрестке, где погиб пешеход, установили лежачие полицейские/Екатеринбург

Ценой жизни. На перекрестке Стачек и Энтузиастов, где в аварии погиб пешеход, установили лежачие полицейские и знаки ограничения скорости. Теперь автомобилистам, движущимся по второстепенной дороге, придется снизить скорость до 20ти километров в час, чтобы безопасно переехать через препятствие. Установить барьеры городская администрация решила после того, как несколько дней назад на перекресте погиб 38-летний Максим Пушкарев. Мужчина отводил в художественную школу свою 8-летнюю дочь и её подругу. Пешеходы стояли на тротуаре, когда рядом столкнулись две машины. Отлетевшая легковушка протаранила людей. Несмотря на усилия врачей, Максим скончался на месте. Сегодня в Артемовском с ним прощались друзья и родные. 8-летняя Лиза по-прежнему в больнице, за её жизнь сражаются медики. Жители Эльмаша накануне вывесили на смертельном перекрестке плакат с надписью «Остановите аварии».

Также в разделе Дороги

Мать, потерявшая сына в ДТП, читает лекции студентам/Екатеринбург
15.11.2019
Мать, потерявшая сына в ДТП, читает лекции студентам/Екатеринбург
Когда полностью закончится реконструкция Макаровского моста
31.08.2018
Когда полностью закончится реконструкция Макаровского моста
О, счастливчик! Автоинспектор чудом избежал гибели под колесами фуры
25.02.2019
О, счастливчик! Автоинспектор чудом избежал гибели под колесами фуры
Общественному транспорту в Екатеринбурге дали зеленый свет
14.02.2019
Общественному транспорту в Екатеринбурге дали зеленый свет
четверг 26 Декабря 2019
На перекрестке, где погиб пешеход, установили лежачие полицейские/Екатеринбург