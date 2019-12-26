- Своевременный вывоз мусора. Екатеринбург – 8-800-775-00-96 Нижний Тагил — 8-800-234-0-243 Первоуральск – 8-800-100-89-54.
- Получить компенсацию могут малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие свердловчане; пенсионеры; инвалиды; вдовы (вдовцы) людей, достигших возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины), или получавших досрочную страховую или социальную пенсию.
- «ЭкспоЕлка» проводится в партнерстве с легендарной студией «Союзмультфильм» при поддержке министерства образования и молодежной политики Свердловской области. В дни каникул в «Екатеринбург-Экспо» из центра Екатеринбурга и обратно будут курсировать бесплатные автобусы.
Компенсация за газ/Екатеринбург
Компенсация за газ/Екатеринбург
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четверг 26 Декабря 2019
Компенсация за газ/Екатеринбург