Сегодня первых юных гостей встречали и в Ельцин Центре. Здесь в преддверии праздника заработала уникальная Школа театрального мастерства. Вместо традиционного утренника, всем посетителям предлагают заглянуть в волшебное закулисье. Гости любого возраста могут попробовать себя в роли костюмера, звукорежиссера или артиста балета и цирка.
Елка в Ельцин центре/Екатеринбург
Елка в Ельцин центре/Екатеринбург
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Елка в Ельцин центре/Екатеринбург