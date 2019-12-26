Елка в Ельцин центре/Екатеринбург

Елка в Ельцин центре/Екатеринбург

Сегодня первых юных гостей встречали и в Ельцин Центре. Здесь в преддверии праздника заработала уникальная Школа театрального мастерства. Вместо традиционного утренника, всем посетителям предлагают заглянуть в волшебное закулисье. Гости любого возраста могут попробовать себя в роли костюмера, звукорежиссера или артиста балета и цирка.

Также в разделе Праздники

Новогодний стол без последствий
16.12.2019
Новогодний стол без последствий
Выбираем елку к Новому году/Екатеринбург
19.12.2019
Выбираем елку к Новому году/Екатеринбург
Как строить планы на Новый год, чтобы они сбылись?/Екатеринбург
19.12.2019
Как строить планы на Новый год, чтобы они сбылись?/Екатеринбург
Живой символ Нового года/Екатеринбург
18.12.2019
Живой символ Нового года/Екатеринбург
четверг 26 Декабря 2019
Елка в Ельцин центре/Екатеринбург