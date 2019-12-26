Елка в Ельцин центре/Екатеринбург

Сегодня первых юных гостей встречали и в Ельцин Центре. Здесь в преддверии праздника заработала уникальная Школа театрального мастерства. Вместо традиционного утренника, всем посетителям предлагают заглянуть в волшебное закулисье. Гости любого возраста могут попробовать себя в роли костюмера, звукорежиссера или артиста балета и цирка.