«Добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия»/Екатеринбург

«Добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия»/Екатеринбург

Губернатор Евгений Куйвашев посетил отделение паллиативной помощи при второй больнице Екатеринбурга. Визит состоялся в годовщину гибели доктора Лизы – известного благотворителя, общественницы и правозащитницы. Глава региона навестил пациентов хосписа, поблагодарил медиков за их непростую работу и обсудил вопросы материальной поддержки.

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