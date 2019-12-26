«Добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия»/Екатеринбург

Губернатор Евгений Куйвашев посетил отделение паллиативной помощи при второй больнице Екатеринбурга. Визит состоялся в годовщину гибели доктора Лизы – известного благотворителя, общественницы и правозащитницы. Глава региона навестил пациентов хосписа, поблагодарил медиков за их непростую работу и обсудил вопросы материальной поддержки.