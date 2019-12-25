Выбираем символ универсиады 2023/Екатеринбург

Выбираем символ универсиады 2023/Екатеринбург

Медведь, которого все боятся, или дерзкий волк? А может быть, Огневушка- поскакушка или медной горы хозяйка. Страна выбирает талисман летней универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 23 году. Старт компании дали сегодня в УрФУ в присутствии первых лиц региона. Фишка выборов в том, что выбрать надо не только сам символ, но и снабдить его разными атрибутами. Варианты вместе со студентами оценивала Елена Гордиенко.

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Выбираем символ универсиады 2023/Екатеринбург