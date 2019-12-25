В Нижнем Тагиле почтальоны отравились во время обработки писем /Свердловская область

25.12.2019

* В Нижнем Тагиле задержали группу нелегальных торговцев оружием. Во время обыска изъято более 70 боеприпасов, 6 единиц огнестрельного и травматического оружия. Возбуждены уголовные дела.