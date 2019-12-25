В Нижнем Тагиле почтальоны отравились во время обработки писем /Свердловская область

* В Нижнем Тагиле задержали группу нелегальных торговцев оружием. Во время обыска изъято более 70 боеприпасов, 6 единиц огнестрельного и травматического оружия. Возбуждены уголовные дела.

  • В Екатеринбурге мужчину осудили за убийство девятилетней давности. В 2010 году неизвестный напал на женщину. Спустя годы экспертиза вывела на Аркадия Айнуллина. На тот момент подозреваемый уже был за решеткой за другое преступление.
  • В Нижнем Тагиле почтальоны отравились во время обработки писем. На складе, где хранятся посылки, сотрудники почувствовали резь в глазах, начался кашель. Врачи диагностировали химический ожог глаз.

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В Нижнем Тагиле почтальоны отравились во время обработки писем /Свердловская область